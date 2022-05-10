Знищили "залізо" і більшість піхоти: ЗСУ розбили колону бронетехніки окупантів на Донеччині (відео)

Українські військові розбили колону російської бронетехніки, яка рухалася у бік одного з міст Донеччини.

З 12 одиниць техніки окупантів військові ЗСУ знищили 7.

Про це сьогодні, 10 травня, повідомили у фонді "Повернись живим".

"Ворог думав, що його колона пройде маршем і без опору захопить одне з міст на Донеччині, але "щось пішло не так". Окупантів "тепло" зустріли ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Так, з 12 одиниць техніки окупантів 7 були знищені.

"Разом із "залізом" знищена була і більшість рашистської піхоти. А ті, кому вдалося вціліти, — накивали пʼятами. Ми ж попереджали вас, окупанти, що влаштуємо пекло, якщо не заберетеся геть. Що ж, ви так хотіли землі цієї, тож тепер змішалися з нею", - йдеться у повідомленні.

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