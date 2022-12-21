Знищував українські книжки та закликав до співпраці з окупантами: на Харківщині виявили колаборанта

У Харківській області повідомили про підозру в колабораційній діяльності 33-річному чоловіку, який обіймав посаду директора Палацу культури в селищі Борова Ізюмського району.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Як встановили органи дізнання, місцевий мешканець на посаді керівника закладу культури агітував підлеглих підтримувати нову “владу”. Зокрема, він брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.

“Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення”, - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше у селищі Чкаловське Чугуївського району Харківської області затримали 42-річну зрадницю. Жінка підтримувала диктатора Путіна та "воювала" з гривнею, запевняючи, що "Росія тут назавжди"

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