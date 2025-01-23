Зниження мобілізаційного віку: чи ставить таку вимогу адміністрація Трампа — МЗС України

Це питання не буде пріоритетним для української сторони під час контактів із Вашингтоном.

Зниження мобілізаційного віку в Україні наразі не обговорювалося з представниками адміністрації Трампа, оскільки офіційні контакти ще не почалися. Водночас, для української сторони це питання не буде пріоритетним.

Про це повідомив на брифінгу 23 січня речник МЗС України Георгій Тихий.

“Давайте дочекаємося контактів українсько-американських. Контакти не розпочалися. Коли вони розпочнуться, зможемо вас поінформувати, які теми обговорюються, в якому вигляді. Зараз просто зарано про це говорити”, — зауважив він у відповідь на запитання щодо того, чи ставить нова адміністрація Білого дому вимогу щодо зниження мобілізаційного віку для українців.

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Водночас речник МЗС наголосив, що це питання не буде пріоритетним для української сторони, оскільки Україна потребує більше оборонних спроможностей — в більшій кількості та швидше.

“У нас є війська і люди, які недоозброєні. Потреба зброї не перекриває кількості підрозділів і бригад. Пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей”, — зазначив Георгій Тихий.

Нагадаємо, західні партнери знову почали обговорювати питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

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