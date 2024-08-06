Зниження мобілізаційного віку до 18 років: у Раді відповіли, хто наполягає на цьому питанні

В Україні Верховна Рада поки не має інфціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років. Проте питання про зниження мобілізаційного віку постійно порушують іноземні партнери.

Про це заявив народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський під час брифінгу в "Медіацентрі – Україна".

Також читайте Мобілізація чоловіків до 25 років: кого можуть призвати на службу

"Це питання, яке час від часу порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18−25 — найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно і ефективно воювати", – каже Веніславський.

Нардеп запевнив, що на рівні президента, Верховної Ради, військового командування або Міноборони жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку немає.

Нагадаємо, що у травні президент Зеленський підписав про зменшення призовного віку до 25 років. Фактично ухвалення цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27.

Наразі чоловіки до 25 років, які і не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобо'язані, а не призовники, також підлягають мобілізації.

Раніше колишня омбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії хлопців до 25 років, яких можуть мобілізувати.

Читайте також:

Відстрочки не буде! Мобілізують тих, кого раніше не чіпали!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.