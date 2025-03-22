Зниження мобілізаційного віку до 55 років: у Третій штурмовій зробили заяву

Зменшення граничного призовного віку - від 60 до 55 років - це ідея непогана. Однак, варто було б тільки залишити можливість добровільно укладати контракти після 55 років.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Максим Жорін.

"Якщо це фахівець - і не обов’язково військовий фахівець, головне, потрібний зараз в армії - якщо відчуває силу та здоров’я виконувати задачі, то чому ні. Знаю багато людей у війську на різних посадах такого віку, які дуже ефективні", - написав Жорін.

За його словами, армія має бути "молодою". Як приклад він привів досвід Третьої штурмової, яка є "однією з наймолодших по особовому складу".

"До нас молодь приходить добровільно, що значно підвищує мотиваційний рівень та результативність на полі бою всього підрозділу", - наголосив полковник.

Заступник командира вважає, що армія має бути "молодою".