Зниження мобілізаційного віку: нардеп розкритикував призов від 18 років

Громадяни віком 18-25 років мають бути навчені для того, щоб використати військові можливості й навички.

Вимоги до України щодо мобілізації 18-річних, щоб збільшити чисельність армії, неможливо задовольнити, адже чоловіки від 18-ти до 25-ти мають проходити відповідні військові навчання, а вже згодом, коли досягнуть відповідного віку, стануть на захист країни.

Про це сказав народний депутат Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE 24 січня.

"Жоден з моїх колег чи політиків із західних країн, яких я знаю, не висловлював мені цю позицію — таку необхідність або принципову вимогу до нашої країни для того, щоб продовжувати спільну боротьбу з ворогом. Я впевнений, що ми не маємо права зменшувати вік для наших громадян, які воюватимуть на фронті", — сказав Демченко.

Він наголосив, що громадяни віком 18-25 років мають бути навчені для того, щоб використати військові можливості, які є на сьогоднішній день у сучасній військовій справі, і бути готовими, коли досягнуть відповідного віку, захищати нашу країну", — сказав нардеп.

Натомість Демченко наголосив, що в разі ухвалення зниження призовного віку питання подальшого існування України буде під загрозою.

"Якщо від мене залежатиме рішення, або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну — я зроблю все, щоб припинити війну, щоб зберегти нашу націю і державу на майбутнє", — додав він.

Нагадаємо, в Україні вже готують реформу щодо залучення до армії людей від 18 років. Водночас президент Зеленський у Давосі вкотре запевнив, що не знижуватиме мобілізаційний вік до 18 років.

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