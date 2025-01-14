Зниження мобілізаційного віку спонукатиме сім'ї з дітьми виїжджати за кордон – експерт

Згідно з опитуванням, 25% дітей виявили бажання отримувати вищу освіту саме за кордоном.

Зниження мобілізаційного віку спонукатиме сім'ї виїжджати за кордон.

Про це в етері "КИЇВ24" заявив доктор економічних наук Олександр Гладун.

"Згідно з опитуванням, 25% дітей виявили бажання отримувати вищу освіту саме за кордоном", – наголосив Гладун.

Науковець вважає, що лише військові знають потребу війська і саме їм вирішувати, чи варто знижувати мобілізаційний вік.

Нагадаємо, західні партнери знову почали обговорювати питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Верховна Рада має інше бачення, а президент Володимир Зеленський наголошує, що на фронті потрібно більше зброї.

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна має самостійно вирішувати питання про зниження мобілізаційного віку, водночас наголосивши на важливості людських ресурсів у війні проти РФ.

У свою чергу ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив думку, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити мобілізацію чоловіків молодшого віку, а також жінок.

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