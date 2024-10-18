Зниження мобілізаційного віку: Умєров прокоментував заяви про нібито “тиск” США

У Міноборони прокоментували заяви про буцімто тиск США на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Так, мобілізація в Україні відбувається відповідно до чинного законодавства.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, про мобілізацію обговорень не було, а коментувати чутки взагалі недоречно.

“Коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон, у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру”, – констатував міністр.

Він додав, що іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери України хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25.

“Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді”, — підсумував Умєров.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, колишній командувач українською армією Валерій Залужний не виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізовувати і жінок.

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