Зниження мобілізаційного віку в Україні: наскільки це реально і хто за та проти

Дедалі частіше діючі військовослужбовці Сил оборони не на камеру визнають – ЗСУ стали армією 40+. Молоді чоловіки з різних причин дедалі рідше приєднуються до війська.

Водночас, прості українці впевнені, що мобілізація оголошена з 25 років. Та насправді в законі нічого не сказано про вік. Демографи тим часом застерігають, що подальше зменшення мобілізаційного віку загрожує демографічній ситуації в Україні.

То зі скількох років мобілізують українців та чи варто чекати на зниження мобілізаційного віку, з'ясовував ТСН.ua.

"Не знаю, чи досліджував хтось найпопулярніші псевдоніми в нашому війську, але готовий побитися об заклад, що "Дід" потрапить до топ-10, а то й топ-5. Зазвичай таким позивним нагороджують найстаршого в підрозділі. Легко запам'ятати і ні з ким не сплутаєш", – розповів боєць ЗСУ і журналіст Дмитро Крапивенко, передає УП.

То з якого віку мобілізують до ЗСУ

У травні президент Зеленський підписав про зменшення призовного віку до 25 років. Фактично ухвалення цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27.

Проте це не означає, що хлопці, молодші 25 років, автоматично звільнені від мобілізації.

Наразі чоловіки до 25 років, які і не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобо'язані, а не призовники, також підлягають мобілізації.

"Чоловіки від 18 до 25 думають, що вони усі не можуть бути мобілізовані, бо вони призовники. Але їхній статус по факту визначається їхнім військово-обліковим документом", – стверджує юристка Наталя Гнатик у коментарі ВВС-Україна.

"Теоретично, якщо особа вже є військовозобов’язаною (навіть до 25-ти), проте не пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу – це є правовою підставою для призову такої особи в період мобілізації, оскільки дія ч. 5 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не поширюється на таку особу", – додав у коментарі ВВС Україна Олександр Камша, адвокат і керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Юридична колізія

Крім того, юристи і нардепи звертають увагу на юридичну колізію – в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників". Проте "обмежено придатні", які молодші за 25 років, мають статус військовозобов'язаного і їх тепер спокійно мобілізовують до армії.

Пояснюємо: статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Отже щодо них не діє норма про "мобілізацію з 25 років". Оскільки статус "обмежено придатний відмінили", їх можуть забрати на ВЛК і після встановлення придатності відправити до війська у будь-який час.

Як приклад, можна навести недавній інцидент на Закарпатті. В Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК своєю чергою пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

Колишня омбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії хлопців до 25 років, які можуть бути мобілізовані. Це:

Військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.

Військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).

Особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

У ВР проти

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт №11379-д. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, документ передбачає заборону на проведення мобілізації не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

То хто "топить" за зниження мобілізаційного віку

Зауважимо, що за зниження мобілізаційного віку регулярно висловлюються відомі медійні військові.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, деякі командири в Україні озвучували думку знизити межу віку до 23 років.

Командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко також заявив, що на війну потрібно мобілізовувати молодь, бо "воювати 54-річними штурмовиками" нікуди не годиться.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

А на думку голови благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, мобілізації повинні підлягати українці віком від 20 років.

"На мою думку, мобілізація має відбуватися від 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність та почати з цим щось робити. Інакше ці всі сотні тисяч загиблих і скалічених людей – даремні", – висловився Чмут.

Захід теж "за"

Сьогодні, 6 серпня, народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський шокував заявою – він переконує, що зниження мобілізаційнго віку вимагають західні партнери, які надають допомогу.

"Вони (західні партнери – Ред.) вважають, що вік 18−25 — найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно і ефективно воювати", – каже Веніславський.

Що думає влада

Нардеп Веніславський запевнив, що на рівні президента, Верховної Ради, військового командування або Міноборони жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку немає.

"З одного боку, у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов. З іншого – зниження призовного віку, зокрема, пов'язане з питанням генофонду", – каже Веніславський.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що наразі темпи мобілізації зросли, порівняно з тими, які були наприкінці зими або на початку весни. Тож станом на зараз гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає.

"Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", – сказав він.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також запевняв, що в Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року.

Водночас у Раді заявили, що близько 800 тисяч військовозобов'язаних чоловіків "пішли в підпілля", щоб уникнути мобілізації – вони змінили адресу та влаштувалися на роботу неофіційно.

Демографи б'ють на сполох

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олександр Гладун попередив, що вікова категорія 20-річних в Україні є найменшою за чисельністю.

"2001 року у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність впливатиме на цю вікову групу і вона ще зменшиться", – пояснював фахівець.

Водночас він зауважував, що рішення має ухвалювати Міністерство оборони "з огляду на потреби, які в них є", адже в іншому разі "просто держави не буде".

Видання The New York Times у своїй статті з посиланням на Гладуна вказувало, що криза 1990-х вплинула на репродуктивну поведінку населення України.

"Україна стикається з критичним демографічним обмеженням, яке виникало давно: у країні дуже мало молодих чоловіків. Наразі в країні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Армія відчайдушно потребує людей, оскільки приблизно мільйон чинних військових вже виснажені, ще десятки тисяч - загинули або отримали серйозні поранення", — пише The New York Times.

Відстрочки не буде! Мобілізують тих, кого раніше не чіпали!

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