Зниження мобілізаційного віку в Україні: що вимагають від Зеленського та на що очікувати українцям

В Україні кажуть що на фронті потрібні не люди, а зброя.

Західні партнери знову почали обговорювати питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

Верховна Рада має інше бачення, а президент Володимир Зеленський наголошує, що на фронті потрібно більше зброї.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Захід наполягає

Минулоріч адміністрація президента США Джо Байдена закликала Україну знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років. Як вважають у США, таким чином Київ зможе посилити боєздатність армії.

Неназваний представник адміністрації Білого дому повідомляв Reuters, що розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть "відіграти ключову роль на полі бою.

Також читайте Чи можлива демобілізація під час війни: нардеп про проблему з ухваленням закону

Як повідомляє The Washington Post офіційні особи США також попереджали, що дефіцит особового складу в українській армії зараз є "більш критичним, ніж дефіцит зброї”.

Тепер знову в США наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. В адміністрації новообраного президента Дональда Трампа кажуть, що саме призовний вік – одна із проблем людських ресурсів на фронті.

Майбутній радник національної безпеки Майк Волтц зазначає, що Україна має стабілізувати лінію фронту, щоб можна було укласти якусь угоду. На його думку, зниження мобілізаційного віку допомогло б залучити сотні тисяч нових солдатів.

"Це не лише боєприпаси чи виписування додаткових чеків (надання додаткових збройних пакетів допомоги Україні – ред.). Йдеться про стабілізацію лінії фронту, щоб ми могли укласти певну угоду", – підсумував радник Трампа.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв про необхідність непростих рішень для України щодо мобілізації громадян. За його словами, навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив думку, що Україна мала б провести ширшу мобілізацію населення для ефективнішого протистояння російській агресії. У подкасті Leading чиновник заявив, що український підхід до мобілізації завжди залишав для нього питання, оскільки, за його словами, в країні не було масового призову.

Також читайте Кремль планує навесні збільшити план з мобілізації українців на ТОТ

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес переконаний, що президент України Володимир Зеленський мав би дозволити мобілізацію чоловіків молодшого віку, а також жінок.

Такої ж думки дотримується і представник Держдепартаменту США Метью Міллер. За його словами, позицію Вашингтона щодо мобілізації донесено до Києва. Він зазначив, що у разі зменшення мобілізаційного віку США та союзники зможуть повністю екіпірувати новобранців.

Що кажуть українські політики

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що у Верховній Раді наразі немає жодних законопроєктів щодо цього питання.

"Дуже багато якихось маніпуляцій відбувається на цю тему. Але немає у Верховній Раді, Верховна Рада не розглядає (законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку – ред.)", – запевнила нардепка.

За словами депутатки, питання зниження мобілізаційного віку роз'єднує суспільство і додає тривоги.

Член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський також додав, що не розглядають у ВР і примусову мобілізацію жінок.

Водночас українські законодавці пропонують інші компроміси, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.

Радник президента України Дмитро Литвин заперечив підготовку до мобілізації громадян віком від 18 років, а радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає таку ідею "дивною".

За словами Подоляка деякі партнери хочуть відправити на фронт людину, не надавши необхідної зброї. Подоляк вважає, що такі заяви є відголосом неготовності брати на себе відповідальність.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зниження мобілізаційного віку навряд буде до 18 років. В інтерв'ю ВВС він розповів, що більш ймовірним є часткове зниження вікового порогу – на 1-2 роки.

"Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва і до парламенту. І що найбільш важливо – до народу України. Тому що це буде надзвичайно болючим рішенням яке не буде вітатися жодною частиною українського суспільства", – сказав дипломат.

Позиція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сигнали з боку деяких світових лідерів про зниження мобілізаційного віку – це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

За його словами, наразі на фронт потрібно залучати новітні технології та далекобійну зброю. На його думку, дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.

Також читайте Чому законопроєкт про демобілізацію не вносять до Ради: пояснення Міноборони

У своєму виступі на засіданні Європейської Ради він зауважував, що в України є достатньо сформованих бригад, яким не вистачає зброї та укомплектування.

"Якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця – 20 років цій особі чи 30? Жодної. Партнери звертають увагу на фізичні здібності військового, а ми звертаємо увагу на те, що в нас є "голі" бригади, які не укомплектовані передусім зброєю. Мені здається, що це не дуже справедливо", – сказав президент.

Заклики лідерів про призовний вік він називає "політичними іграми".

Що кажуть військові

Очільник фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут вважає, щоб врятувати країну потрібно знижувати мобілізаційний вік до 20 років. Водночас аналогічну вимогу США він вважає лицемірною.

На думку військового, в тих умовах, що ми маємо зараз, ми все одно прийдемо до цього рішення, або будемо далі програвати.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко вважає, що зрештою Україні доведеться прийти до ухвалення рішення щодо цього питання та змінити підхід до мобілізації загалом.

"Це моя думка, але, на жаль, ми до цього прийдемо. Від 18 чи з 20 років - це вже інше питання", – сказав Муженко в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Сержант 24 ОМШБ "Айдар" Олександр Колим також підтримує ідею зниження мобілізаційного віку. Він вважає, що молодь краще пристосовується та швидше опановує нові знання.

Оптимальний вік для мобілізації в Україні від 22 років. Адже військові, які старші 50 років, важко витримують навантаження.

"Молодь легше навчити. Вона швидше схоплює інформацію. В попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з чоловіками 50+, то вони не тягнуть... Тим паче в штурмових підрозділах", наголосив Олександр Колим.

Командир батальйону “Ахіллес” 92 бригади ЗСУ Юрій Федоренко вважає, щоб навіть у мирний час усі чоловіки та жінки починали обов’язкову військову службу з 18 років передає The Washington Post.

Він розповів, що "таке рішення не є популярним", однак воно дає діяти превентивно, щоб запобігти війні.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що після 28 лютого частину заброньованих українців мобілізують

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.