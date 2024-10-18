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Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву

Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву

Мобілізація в Україні. Колаж ТСН. / Фото: ТСН.ua

В Україні мобілізують чоловіків від 25 років.

Наразі в Україні мобілізація з 18 років не передбачається. Втім, партнери хочуть, щоб мобілізаційний вік знизили.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю у телемарафоні 18 жовтня. 

"Партнери хотіли б, аби був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація від 25 років. Ми поки що не бачимо - для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Для цього є інструмент. У Міноборони є контракти. І є можливість контрактуватися за своєю волею. Скажімо так, Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні контракти. Тоді людина, якщо вона має бажання, може піти служити за таким контрактом у будь-якому віці", - наголосив він.

За словами президента, наразі планів про мобілізацію від 18 років немає. 

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента, екснардеп Сергій Лещенко заявив, що нібито Сполучені Штати тиснуть на Володимира Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років.

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