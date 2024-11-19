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Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву

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Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

доповнюється

Наразі в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.

За словами президента, в Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік. Втім, для охочих будуть пропонувати контракти з мотиваційним пакетом для тих, хто не досяг мобілізаційного віку.

"Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", - заявив президент.

Також глава держави повідомив, що відбудеться зміна підходів до управління в армії. Окрім того, має бути створений Військовий омбудсмен.

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