Зниження призовного віку, демобілізація та ситуація на фронті: велике інтерв'ю ексголовкома Муженка

Покровськ має великі ризики опинитися в блокаді, що призведе до втрати Україною всієї Донецької області. Водночас ЗСУ залишаються у Курської області, щоб завадити просуванню ворога вглиб України.

Таку думку висловив головнокомандувач ЗСУ часів президентства Петра Порошенка у 2014-19 роках, нині провідний науковий співробітник Центрального НДІ ЗСУ, генерал Віктор Муженко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, зараз про демобілізацію можна говорити лише теоретично, адже на практиці – це нереально. Ба більше, Україні врешті решт доведеться знизити мобілізаційний вік – питання лише коли та на скільки.

Які плани має Росія щодо Покровська

На думку Віктора Муженка, російська окупаційна армія не планує безпосередньо захоплювати Покровськ, а намагається заблокувати місто. Такий сценарій є "більш вигідним" для росіян, тому що дозволяє мінімізувати власні втрати та водночас створює "значні проблеми" для українських Сил оборони.

"Це буде набагато дешевше для них, з погляду і ресурсів, можливо, не ресурсів, а з погляду втрат своїх. І зараз вони це і роблять. Вони обходять з півдня, планують обійти Покровськ і вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей. І навіть зайти в Дніпропетровську область", – зазначив ексголовком.

Він пояснив, що росіяни хочуть обійти Покровськ з півдня й заблокувати стратегічні транспортні шляхи, зокрема лінію Слов’янка-Межова. Це значно обмежить логістику до міста та створить реальну загрозу оточення не тільки Покровська, а ще й Мирнограда та навколишніх сіл.

"Якщо східніше цієї лінії перерізати залізничні колії, два напрямки та дві автомагістралі, які там йдуть, то це відразу обмежує постачання Покровська. Тобто логістику обрізає. Залишається тільки ще один напрямок – це на Добропілля і на Лозову. Там є ще з півночі на південь. Десь в районі Добропілля або, можливо, десь Раденське. Там є такий населений пункт. Перерізається і це, тоді Покровськ фактично опиняється в оточенні", – зазначив Муженко.

Він наголосив, що в разі реалізації цього сценарію наслідки можуть бути "вкрай небезпечними".

"Це означатиме, що ми фактично Донбас залишили росіянам. Такий розвиток подій є одним з імовірних варіантів дій російської армії та вимагає рішучих дій з боку українського військового командування", – підкреслив колишній головнокомандувач.

Чому ЗСУ не виходять з Курщини

За словами Муженка, ЗСУ залишаються у Курській області, щоб російські окупанти не могли просуватись вглиб української території на цьому напрямку.

"Якщо ми послабимо те угруповання, то противник буде мати шанси ще швидше просуватися. Це по-перше. По-друге, там створене певне угруповання, яке на сьогодні, мабуть, достатнє для того, щоб проводити такі активні дії, при нашому відступі тим більше. Наступне. Якщо ми зараз ведемо бої на території Курської області Російської Федерації, то при нашому відході ми переносимо ці дії вже на територію України Сумської області. І тут виникає питання, що, грубо кажучи, палають хати не тільки в тих російських селах, а й вже в українських селах. І тому це і з військового погляду чисто", – пояснив генерал.

На його думку, Курська операція вже є успішною завдяки вдало реалізованому принципу "раптовості". Вона також мала потужний політичний та іміджевий ефект, але її формат, терміни та доцільність рейдів викликає сумніви.

Муженко також наголосив, що операція наразі не завершена, тому її справжні цілі залишаються невідомими.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Ексголовком зауважив, що загальна мобілізація залишається одним із ключових елементів забезпечення обороноздатності України. Тому Україні все ж таки доведеться знизити мобілізаційний вік та загалом змінити підхід до мобілізації, зокрема щодо безпосереднього призову на фронт силовиків.

"Це моя думка, але, на жаль, ми до цього прийдемо. Від 18 чи від 20 років – це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад, залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур. Можливість ротацій у цих структурах з тим, щоб молодших, енергійніших і більш придатних відправити у бойові військові частини. Можливо, тоді це питання буде вирішено, або на певний час відтерміновано", – сказав Муженко.

Чи можливе встановлення чітких термінів військової служби

Ексголовком вважає, що коли кількість мобілізованих буде влаштовувати військове командування, тоді спочатку з'явиться можливість проводити регулярні ротації, а в подальшому, можливо, можна буде проводити часткову демобілізацію. Але сьогодні в Україні немає практичної можливості встановити чіткі терміни служби.

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"Теоретично така можливість [встановлення чітких термінів служби – ред.] є. А практично її на сьогодні не існує. Чому? Тому що, якщо нам (це безвідносно, просто відносні показники) потрібно призвати щомісяця 30 тисяч для поповнення втрат, поповнення тих частин, які виконують завдання, і для можливого формування додаткових військових частин, частин резерву, а ми призиваємо вдвічі менше, 15 тисяч або навіть 20 тисяч, то це говорить про те, що ми не зможемо ніколи забезпечити таку ротацію, щоб відслужив, а на їх місце – скільки звільнилося, стільки має прийти. А ми зараз не можемо навіть забезпечити об’єктивне зменшення чисельності особового складу. Я маю на увазі поранені, загиблі, хворі", – сказав Муженко.

Наразі, за словами колишнього начальника Генштабу, навіть не йдеться про можливі звільнення.

"Коли буде мобілізація [загальна – ред.], ми зможемо доукомплектовувати військові частини й мати можливість створювати резервні військові частини. Коли ця чисельність нас буде влаштовувати, ми зможемо тоді здійснювати ротацію цих людей на перших етапах, а в подальшому, можливо, можна буде і звільняти. Поки ми не вийдемо на перекриття ось цього поточного некомплекту, ми навіть не можемо вести мову про можливі звільнення", – пояснив колишній головком.

Муженко також додав, що у РФ, попри масову призовну кампанію, армія стикається з такими самими проблемами.

"Восени 2022 року вони призвали 300 тисяч мобілізованих. А потім вже питання вирішували саме через контракт, додаткові виплати й таке інше. Це якраз питання щодо мотивації, у тому числі матеріальної мотивації. І вже теж виникло питання можливості звільнення тих людей, які відслужили 2-2,5 роки. І з червня місяця по всіх їхніх ЗМІ, телеграм-каналах проходить, що Путін думає: від 1 вересня можна буде звільнятися, вже відбір людей проведений, потім від 1 грудня, умовно кажучи, потім перед новим роком. А тепер кажуть: ні, тепер вже тільки від 1 лютого чи від 1 березня", – нагадав Муженко.

Як відреагували в армії на звільнення Залужного "за станом здоров’я"

За словами Муженка, звільнення колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з військової служби "за станом здоров’я" через ВЛК викликало неоднозначну реакцію у професійної військової спільноти. Оцінки такому кроку кожен давав різні.

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"Мабуть, ті генерали, які теж звільнялися "за станом здоров’я", його [Валерія Залужного – ред.] й підтримували... Це був єдиний вихід звільнитися під час правового режиму воєнного стану, під час війни", – зазначив генерал.

Однак у більшості офіцерів та генералів, стверджує Муженко, таке звільнення з лав ЗСУ викликало подив і навіть осуд.

"Думаю, основна реакція була – це засудження таких дій. Принаймні, ті генерали та офіцери, які звільнялися до цього раніше, які проходили ще службу, були дуже здивовані таким кроком", – сказав він.

Що зараз можна порадити чинному головкому Сирському

Віктор Муженко вважає, що чинному головкому Олександру Сирському варто просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ.

"Одним словом дуже важко визначитися, що я міг би йому порадити. Є ряд проблемних питань, на які необхідно звернути увагу. Це по-перше. Головне – я йому порадив би просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ. І цей авторитет, це лідерство повинні бути завойовані його роботою, його рішеннями, його здатністю управляти процесами та, відповідно, дай Боже, щоб його керівництво і не тільки його, а всієї системи привело нас до того, щоб ми могли зупинити спочатку цю агресію, а потім і розгромити російські війська на території України", – резюмував генерал Муженко.

Нагадаємо, видання Associated Press з посиланням на власні джерела серед українських бійців повідомило, що ЗСУ можуть втратити більшу частину захоплених територій на Курщині. Наразі на цьому напрямку тривають інтенсивні бої через що, інколи неможливо евакуювати загиблих.

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