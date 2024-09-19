Зниження призовного віку мобілізації від 60 до 50 років: чи готовий на це Генштаб

В Україні людей середнього і старшого віку більше, ніж молоді.

Людей середнього і старшого віку в Україні в рази більше, ніж молоді. Тому якщо їх викреслити з мобілізаційного ресурсу, то навіть тилові частини будуть недоукомплектовані.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "УП".

Потреба зниження граничної межі призовного віку з 60 до 50 років - це складне питання, наголошує політик.

"На моє переконання, треба зменшувати, але якщо ви подивитесь на демографічну картинку України, то з'ясуєте, що людей середнього і старшого віку у нас в рази більше, ніж молоді. Якщо ми викреслимо цих людей зі списку мобілізаційного ресурсу, то навіть деякі тилові й допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані", - каже Рахманін.

Втім, він зауважує, що це його особиста точка зору. А у випадку мобілізації вирішальною є позиція Генерального штабу.

"Генштаб вважає, що поки що, на жаль, так питання не стоїть. Хоча й окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років чи навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про те в осяжній перспективі", - розповів Сергій Рахманін.

Нагадаємо, нардепи розійшлися у думках щодо того, чи будуть мобілізовувати хлопців 18-25 років. Зокрема, Олексій Гончаренко стверджує, що ТЦК, як і раніше, мобілізовує хлопців 18-25 років, що мають статус не призовників, а військовозобов'язаних.

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