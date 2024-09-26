Зниження призовного віку в Україні: нардеп пояснив, за якої умови доведеться запровадити зміни

Україні доведеться піти на зниження призовного віку, якщо Росія вирішить провести нову мобілізацію.

Таку думку висловив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що Росія одного дня може все ж оголосити про мобілізацію – попри усі страхи Кремля.

"І доведеться знову переприймати закони, прибирати звідти все те, що ми там залишали, — доглядачів, знижувати призовний вік і всі ці речі, які є підставами, щоб не бути мобілізованим, — якщо Росія надумує збільшити свій контингент", – пояснив він.

Зі слів Костенка, Росія набирає щомісяця стільки ж солдатів, скільки втрачає. Наразі акцент росіяни роблять на контрактну службу, але якщо вони хочуть більших здобутків на полі бою, їм потрібно більше живої сили.

"Але і ми набираємо людей стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально змінять свої підходи, нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик. І потрібно зараз насамперед нашому президенту, тому що він Верховний головнокомандувач, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярні. І вони мають уже готуватись до відповіді Росії, якщо це станеться", – додав нардеп.

Нагадаємо, нардепи розійшлися в думках щодо того, чи будуть мобілізовувати хлопців 18-25 років. Зокрема, Олексій Гончаренко стверджує, що ТЦК, як і раніше, мобілізовує хлопців 18-25 років, що мають статус не призовників, а військовозобов'язаних.

2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. І вже від моменту набуття цим законом чинності в ЗМІ та соцмережах почали говорити про необхідність мобілізації від 20 років.

Читайте також: