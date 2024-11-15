У США оновили рекомендації щодо подорожей до України: подробиці

Декілька українських областей тепер віднесено до рівня 3.

Державний департамент США оновив рекомендації щодо подорожей до України.

Про це повідомила посолка України у США Оксана Маркарова в Facebook.

"Замість рівня 4 (do not travel) для всієї країни одразу дев’ять українських областей тепер віднесено до рівня 3, що достатньо попереджає про небезпеку американських громадян, але значно полегшує візити в Україну представників бізнесу, організацій та установ", - зазначила Макарова.

До областей, для яких знижено рівень небезпеки, увійшли Волинська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та Житомирська.

"Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональним співробітництвом, щоб швидше перемогти і збільшити інвестиції та бізнес-активність. Це єдиний шлях до самодостатності", - додала посолка.

Макарова вважає, що рішення Держдепу створює широкі перспективи для розвитку нових можливостей для бізнесу в Україні.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що кандидат Трампа у держсекретарі дав зрозуміти, що мир у Європі є "ключовим" для США.

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