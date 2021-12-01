Зниження температури та сніг у більшості областей: прогноз погоди в Україні на середу, 1 грудня

Зниження температури та сніг у більшості областей: прогноз погоди в Україні на середу, 1 грудня

Сьогодні на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

У середу, 1 грудня, у більшості регіонів України буде справжня зимова погода зі снігом, місцями також очікується і рвучкий вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях вночі очікується помірний, вдень невеликий сніг та мокрий сніг, вночі на Закарпатті, в Карпатах та в південно-східних областях помірний, місцями значний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній та південній частинах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу (в Карпатах 4-9° морозу), вдень близько 0°, у південній частині 2-7° тепла.

У Києві 1 грудня вночі також очікується помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко також прогнозує сніг та ще й рвучкий вітер.

"Вітер залишається рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку - шалики не забудьте на шию, шапки на голову", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Діденко також попередила про ожеледиця та додала, що у Києві сніг йтиме вночі та вранці, а з обіду опади поступово припинятимуться. 2-3 грудня, за її прогнозом, потепліє на кілька градусів, проте від вихідних знову очікується похолодання.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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