Чому купувати у магазинах США, Канади та Європи вигідно та як у цьому допомагає сервіс доставки Meest Shopping

Онлайн-шопінг в інтернет-магазинах США, країнах Європи і Канади дозволяє суттєво заощадити, знайшовши товари, що сподобались, за вигідними цінами. Доставка також не проблема, оскільки отримати товари з іноземних інтернет-магазинів, які не доставляють в Україну можна за допомогою кількох кліків. А попереду "чорна п'ятниця" - це справжнє свято для шопоголіків і тих, хто шукає ексклюзивні речі за прийнятними цінами.

Далі про переваги і доставку - читайте у матеріалі ТСН.

Наскільки суттєва різниця

Одяг

Шопінг на сайтах США, Канади та Європи має ще одну суттєву перевагу – широкий асортимент товарів, які не представлені на українському ринку.

Ціни на речі бренду Tommy Hilfiger в Україні можуть бути помітно вищими порівняно з США та іншими країнами. Наприклад, на офіційному сайті Tommy Hilfiger чоловічі куртки та пуховики можна знайти за цінами від $100 до $200 (близько 3,700–7,400 грн), особливо під час акцій чи розпродажів. В Україні аналогічні моделі можуть коштувати 7,000–10,000 грн залежно від магазину та сезону.

В Україні ж через імпортні збори та націнки ціни залишаються вищими. Якщо врахувати витрати на доставку, покупки на офіційних сайтах США все одно можуть бути вигіднішими для українських покупців, особливо під час сезонних розпродажів. Наприклад, під час "чорної п'ятниці".

Крім цього, популярні моделі спортивного взуття, такі як Nike Air Force 1 або Nike Air Max 270, у США можна знайти за ціною близько $100–$120 (приблизно 3,700–4,400 грн) на офіційних сайтах та платформах на зразок Dick's Sporting Goods та Nike.com. В Україні аналогічні моделі зазвичай коштують 5,000–6,500 грн або навіть більше залежно від магазину.

Також під час розпродажів у США ціни можуть знижуватися до $80–90 (близько 3,000–3,500 грн).

Не можна оминути увагою також і ціну на зимове взуття. Цінники на класичні UGG можуть суттєво відрізнятися. Модель UGG Classic Short II на українських сайтах зазвичай доходить до 7,500 грн (приблизно $165–200). На американських сайтах, таких як Nordstrom або Macy's, їх можна знайти вже за $150–180 (приблизно 5,500 грн)​.

Побутова техніка

У Європі базові моделі мікрохвильових печей продаються за ціною близько €50 - €80 (приблизно 2,000 - 3,200 грн), зокрема, Toshiba 800W або Hisense 700W, які представлені на платформах Argos і Amazon. Це значно нижче порівняно з українськими цінами, де схожі моделі можуть коштувати 3,500 - 4,500 грн.

Також цікаво порівняти ціни на кавоварки, адже вони здатні змусити вас забути про каву із кав'ярень, тому така покупка також є вкладенням у економії в довготривалій перспективі. Ціни на закордонних сайтах на них часто нижчі.

Крапельні кавоварки від брендів, таких як Hamilton Beach або Philips, доступні в Європі за ціною до €100–120 (приблизно 4,000–4,800 грн). Водночас в Україні аналогічні моделі можуть коштувати 5,000–6,000 грн.

Генератори

Генератори, які можна купити в США або ЄС, дешевші, ніж в Україні. Наприклад, популярний генератор Honda EU2200i у США коштує близько $999 (приблизно 37 тисяч грн), тоді як в Україні його ціна сягає 40 тисяч грн і більше. DuroStar DS4000S у США продаються за $429 (близько 16 тисяч грн), тоді як в Україні аналогічні пристрої коштують від 28 тисяч грн.

Але що ж робити з доставкою? А це вже не проблема. Сервіс доставки із іноземних інтернет-магазинів Meest Shopping пропонує широку географію, швидкість і вигідні тарифи.

Як працює Meest Shopping

Сервіс Meest Shopping допомагає клієнтам уникнути труднощів при покупці з-за кордону та отримати вчасно бажані товари. Доставка працює, зокрема, з таких магазинів:

Bluetti,

EcoFlow,

Anker,

Starlink,

ALLEGRO.PL,

eBay,

Victoria's Secret,

H&M,

Tommy Hilfiger,

6pm,

LEGO,

George,

Jomashop,

Shein,

Massimo Dutti,

Mango Outlet,

Sephora,

Stradivarius,

IKEA та багато інших популярних онлайн-магазинів.

Як оформити доставку через Meest Shopping

Інструкція з оформлення доставки дуже проста. Створіть обліковий запис на сайті Meest Shopping або завантажте мобільний застосунок myMeest Shopping.

Далі зареєструйтесь на сайті магазину, в якому хочете придбати товари. Здійсність покупки. Оформіть та оплатіть замовлення в онлайн-магазині, а як адресу вкажіть склад сервісу Meest Shopping у тій країні. Якщо купуєте в американській Victoria's Secret - вкажіть адресу складу Meest Shopping в США. Обираєте Amazon в Німеччині - зазначайте адресу складу у Німеччині і так по кожній країні.

Після підтвердження покупки ви отримаєте номер замовлення та трек-номер для відстеження посилки від інтернет-магазину. У разі оформлення замовлень з Іспанії або Португалії, необхідно зареєструвати номер замовлення у мобільному застосунку або у вебкабінеті Meest Shopping. Для покупок із інших країн слід вказати саме трек-номер.

Коли посилка надійде на склад Meest Shopping, ви отримаєте повідомлення. Далі залишається заповнити дані для перевезення замовлення в Україну та оплатити послугу.

Доставку можна оформити як через вебкабінет, так і за допомогою мобільного застосунку, що значно спрощує процес для користувачів, які хочуть здійснювати покупки з інтернет-магазинів, що не пропонують пряму доставку до України.

Все, готово! Потрібно забрати посилку та можна насолоджуватись покупками.