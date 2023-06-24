Знижка на "комуналку" до 50%: якій категорії українців це доступно

Пільга призначається один раз на рік.

В Україні багатодітні сім'ї можуть отримати знижку на сплату використаних комунальних послуг.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Знижка надається на такі послуги:

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається знижка 50%:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю)

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб

на вартість палива, в разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.

Зазначимо, що пільга призначається один раз на рік.

"Пільги надають багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього",- йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Додамо, що в Україні у квітні набув чинності наказ Мінфіну про зміну реквізиту "Призначення платежу" в податкових платіжках. Так, до 30 червня ФОПи можуть прописувати цей реквізит у старому форматі, однак від 1 липня формат втратить чинність.

Читайте також: