Знижка на "комуналку" до 50%: якій категорії українців це доступно

Пільга призначається один раз на рік.
В Україні багатодітні сім'ї можуть отримати знижку на сплату використаних комунальних послуг.
Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.
Знижка надається на такі послуги:
Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається знижка 50%:
- на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю)
- на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб
- на вартість палива, в разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.
Зазначимо, що пільга призначається один раз на рік.
"Пільги надають багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього",- йдеться на сайті Пенсійного фонду.
Додамо, що в Україні у квітні набув чинності наказ Мінфіну про зміну реквізиту "Призначення платежу" в податкових платіжках. Так, до 30 червня ФОПи можуть прописувати цей реквізит у старому форматі, однак від 1 липня формат втратить чинність.
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