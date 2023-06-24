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Знижка на "комуналку" до 50%: якій категорії українців це доступно

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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2054
Час на прочитання
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Знижка на "комуналку" до 50%: якій категорії українців це доступно

В Україні багатодітні сім'ї можуть отримати знижку на сплату використаних комунальних послуг. / Фото: ТСН.ua

Пільга призначається один раз на рік.

В Україні багатодітні сім'ї можуть отримати знижку на сплату використаних комунальних послуг.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Знижка надається на такі послуги:

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається знижка 50%:

  • на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю)
  • на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб
  • на вартість палива, в разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.

Зазначимо, що пільга призначається один раз на рік.

"Пільги надають багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього",- йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Додамо, що в Україні у квітні набув чинності наказ Мінфіну про зміну реквізиту "Призначення платежу" в податкових платіжках. Так, до 30 червня ФОПи можуть прописувати цей реквізит у старому форматі, однак від 1 липня формат втратить чинність.

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Дата публікації
Перегляди
2054
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