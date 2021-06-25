ЗНО-2021: скільки українців не склали тестування та які предмети виявилися найскладнішими

ЗНО-2021: скільки українців не склали тестування та які предмети виявилися найскладнішими

Найгірше цього року склали математику.

18% абітурієнтів не склали ЗНО з історії України, 7,5% - не подолали прохідний бар'єр тесту з української мови. Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що минулого року, тих хто не склав ці предмети, було більше: історію не здолав кожен 5, а мову - кожен 12.

Нині ж предметом, який українські випускники знають найгірше, залишається математика. Не склав - 31%. А найкраще впорались із біологією - не подолали прохідний бар'єр лише 2% тих, хто писав тест.

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