ЗНО-2021: скільки українців не склали тестування та які предмети виявилися найскладнішими

Найгірше цього року склали математику.
18% абітурієнтів не склали ЗНО з історії України, 7,5% - не подолали прохідний бар'єр тесту з української мови. Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".
Зазначається, що минулого року, тих хто не склав ці предмети, було більше: історію не здолав кожен 5, а мову - кожен 12.
Нині ж предметом, який українські випускники знають найгірше, залишається математика. Не склав - 31%. А найкраще впорались із біологією - не подолали прохідний бар'єр лише 2% тих, хто писав тест.