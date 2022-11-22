ЗНО 2023: з'явились перші деталі щодо формату тестування наступного року

У Міністерстві освіти і науки розповіли про перші деталі проведення ЗНО у 2023 році.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що повномасштабна війна в країні впливає на проведення незалежного тестування, тому в Міносвіти планують вдосконалити національний мультипредметний тест, який випускники складали цьогоріч.

Про це Шкарлет написав у своєму телеграмі.

"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном", — розповів міністр.

За його словами, безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі. Тому в 2023 році випускники, найімовірніше, складатимуть удосконалений національний мультипредметний тест (НМТ). Його укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Обов’язковий блок може складатися з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

"В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин", — зауважив Шкарлет.

Реєстрація для участі в тесті почнеться у квітні, а саме тестування відбудеться у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Важливо, що для вступу у 2023 році можуть бути використані результати:

НМТ 2023 року;

НМТ 2022 року;

ЗНО 2020-2021 років.

Шкарлет додав, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України. Тому МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення.

Читайте також: