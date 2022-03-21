ЗНО, ДПА, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році скасували через війну - заява Міносвіти

Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно.
ЗНО, ДПА, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
"Таке рішення є непростим, але необхідним. Адже наше головне завдання - знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", - цитує голову МОН Центр протидії дезінформації.
Сергій Шкарлет зазначив, що скасування ЗНО є необхідним для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.
Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцеперебуванням. Навчання відбувається дистанційно в Zoom.
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