ЗНО, ДПА, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році скасували через війну - заява Міносвіти

ЗНО, ДПА, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році скасували через війну - заява Міносвіти

Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно.

ЗНО, ДПА, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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"Таке рішення є непростим, але необхідним. Адже наше головне завдання - знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", - цитує голову МОН Центр протидії дезінформації.

Сергій Шкарлет зазначив, що скасування ЗНО є необхідним для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцеперебуванням. Навчання відбувається дистанційно в Zoom.

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