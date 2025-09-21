ЗНО у 4 класі замінять іншим: нардеп розкрив подробиці

Учні

З 4 класу учні складатимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА), яка носитиме виключно моніторинговий характер і не впливатиме на оцінки чи подальше навчання.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

«У 4 класі ЗНО проводитися не буде. Планується тільки державна підсумкова атестація. Вона ні на що не впливатиме! Це виключно моніторингове дослідження», — написав він.

ДПА є державною підсумковою атестацією, яка проводиться на різних етапах навчання: після початкової школи (4 клас), базової (9 клас) та старшої (11/12 клас). «Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання. Це звичайна практика у світі — перевірити, чого досягли діти, і чи потрібно державі або школам щось змінювати в програмах», — пояснив Бабак.

Він нагадав, що в Україні ДПА завжди проводилася власними силами закладів освіти. У 4 класі це були контрольні роботи, у 9-му та 11-му — підсумкові іспити. На початкових етапах запровадження ЗНО після 11 класу школярі складали ДПА, а ті, хто вступав до університету — ще й ЗНО.

Він нагадав, що згідно з Законом «Про повну загальну середню освіту» 2020 року, ДПА проводиться у 4-му, 9-му та 11-му класах. Для 11 класу вона проходить у формі ЗНО, щоб одночасно видати атестат та зарахувати результати для вступу. Закон також дозволяє проводити ДПА у 9 класі у формі ЗНО для тих, хто вступає до професійних закладів. У 4-му класі закон не передбачає ЗНО — ДПА може бути у будь-якій формі.

За його словами, через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Верховна Рада щороку ухвалювала тимчасові рішення: ДПА скасовувалася, а ЗНО замінювалося Національним мультипредметним тестом (НМТ). Це дозволило спростити процедури та зменшити ризики для дітей, але держава не отримувала повної картини якості освіти.

«Без атестації держава не бачить реального зрізу результатів навчання і не може ефективно планувати зміни в освітніх програмах. Іноді лунають закиди, що НУШ не дає очікуваних результатів. Чому безпідставні? Бо доказової бази немає — підсумкової атестації не проводилося останні 5 років», — зазначив Бабак.

Бабак додав, що це не нововведення, а відновлення традиційної практики. «Завдання ДПА — не лякати дітей і батьків, а дати чесну оцінку рівня знань і зробити систему освіти справедливішою та якіснішою. Вчасно реагувати та покращувати якість там, де це необхідно», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 2027 року учні четвертих класів у всіх українських школах складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Підготовка до нововведення розпочнеться вже 2025/2026 навчального року.