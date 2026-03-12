"Зносять усе на шляху": Повітряні сили попередили про нову тактику зграй "Шахедів"

Зграя дронів «Шахед» / © ТСН

Російські війська переходять до запусків дроні «Шахед» великими зграями, щоб порвати українську оборону. Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров пояснив, як працює нова модель атак ворога.

Про це Єлізаров розповів у інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Нова тактика запуску «Шахедів»

Російські загарбники змінили тактику застосування ударних безпілотників і тепер запускають дрони типу «Шахед» великими групами, намагаючись таким чином прорвати українську систему протиповітряної оборони.

«Вони вже не летять якимись малими групами. Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху. І ця модель буде далі посилюватися», — попередив заступник командувача ПС.

За його словами, навіть розміщення мобільних вогневих груп у кілька ешелонів не гарантує повного перехоплення ворожих БпЛА. Якщо, наприклад, на одній ділянці одночасно пролітає близько 15 дронів, частині з них усе одно вдається прорватися.

Саме тому Повітряні сили почали впроваджувати нову тактику протидії безпілотникам і поступово переходять на іншу модель боротьби з такими атаками, зазначив Єлізаров.

Попередження Берлінської щодо дронів на 2026 рік

До слова, керівниця проєкту Victory Drones Марія Марія Берлінська попередила, що протягом 12 — 18 місяців війна перейде у фазу масованого застосування автономних систем. Вона прогнозує трансформацію «Шахедів» у ретранслятори та «дрономатки», використання LTE для дистанційного керування за тисячі кілометрів та об’єднання повітряних, наземних і морських роботів у єдину мережу.

Оскільки проти України працюють інженерні ресурси Росії, Китаю та Ірану, Берлінська закликає негайно спрямувати всі національні інтелектуальні та виробничі потужності на розвиток військових технологій, щоб стримати масштабне роботизоване вторгнення, перед яким 2025 рік може здатися періодом «малої кількості дронів».