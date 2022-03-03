Зносять дахи домівок та перебивають газ: яких ушкоджень завдали війська РФ Донбасу

Рятувальники гасять пожежі та допомагають населенню.
Протягом доби підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснено 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 6 пожеж. Також здійснено 2 залучення до надання допомоги населенню.
Про це повідомляє пресслужба Міоноборони.
"У населеному пункті Старобільськ здійснено розвезення власних продуктів харчування населенню яке знаходиться в укриттях.У населеному пункті Попасна проведено розбір завалів житлових під якими знаходилися люди. Врятовано 2 дитини, 1 чоловік отримав травми та виявлено тіло загиблої жінки", - розповіли у відомстві.
Наразі:
- пошкоджено дах спортзалу ЗОШ № 16 у населеному пункті Лисичанськ.
- у зв’язку з припиненням електропостачання, відсутнє водопостачання до населеного пункту Карбоніт та по напрямку Золоте-Північ. Без водопостачання тимчасово залишається квартал Сонячний у населеному пункті Золоте - 6500 абонентів.
- внаслідок обстрілу перекрито засув газової труби діаметром 80 мм
- у населеному пункті Боровеньки. Без газопостачання залишилось 209 абонентів.
- пошкоджено газопровід дитячого садку №19 у населеному пункті Лисичанськ.
- внаслідок обстрілів населеного пункту Лисичанськ в районі заводу "Гумових технічних виробів" пошкоджено газопровід "Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне" діаметром 500 мм. Газопостачання переведено на резервні трубопроводи. Виток газу ліквідовано.
- внаслідок обстрілу перекрито засувку газопроводу високого тиску діаметром 150 мм на виході ГРС "СИРОТИНЕ". Без газопостачання залишились населені пункти Борівське, Вороново, Сиротине, загалом 2529 абонентів.
- евакуйовано 550 осіб.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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