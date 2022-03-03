Зносять дахи домівок та перебивають газ: яких ушкоджень завдали війська РФ Донбасу

Зносять дахи домівок та перебивають газ: яких ушкоджень завдали війська РФ Донбасу

Рятувальники гасять пожежі та допомагають населенню.

Протягом доби підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснено 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 6 пожеж. Також здійснено 2 залучення до надання допомоги населенню.

Про це повідомляє пресслужба Міоноборони.

"У населеному пункті Старобільськ здійснено розвезення власних продуктів харчування населенню яке знаходиться в укриттях.У населеному пункті Попасна проведено розбір завалів житлових під якими знаходилися люди. Врятовано 2 дитини, 1 чоловік отримав травми та виявлено тіло загиблої жінки", - розповіли у відомстві.

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