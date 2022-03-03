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Зносять дахи домівок та перебивають газ: яких ушкоджень завдали війська РФ Донбасу

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Зносять дахи домівок та перебивають газ: яких ушкоджень завдали війська РФ Донбасу

Міноборони України

Рятувальники гасять пожежі та допомагають населенню.

Протягом доби підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснено 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 6 пожеж. Також здійснено 2 залучення до надання допомоги населенню.

Про це повідомляє пресслужба Міоноборони. 

"У населеному пункті Старобільськ здійснено розвезення власних продуктів харчування населенню яке знаходиться в укриттях.У населеному пункті Попасна проведено розбір завалів житлових під якими знаходилися люди. Врятовано 2 дитини, 1 чоловік отримав травми та виявлено тіло загиблої жінки", - розповіли у відомстві. 

Наразі: 

  • пошкоджено дах спортзалу ЗОШ № 16 у населеному пункті Лисичанськ.
  • у зв’язку з припиненням електропостачання, відсутнє водопостачання до населеного пункту Карбоніт та по напрямку Золоте-Північ. Без водопостачання тимчасово залишається квартал Сонячний у населеному пункті Золоте - 6500 абонентів.
  • внаслідок обстрілу перекрито засув газової труби діаметром 80 мм
  • у населеному пункті Боровеньки. Без газопостачання залишилось 209 абонентів.
  • пошкоджено газопровід дитячого садку №19 у населеному пункті Лисичанськ.
  • внаслідок обстрілів населеного пункту Лисичанськ в районі заводу "Гумових технічних виробів" пошкоджено газопровід "Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне" діаметром 500 мм. Газопостачання переведено на резервні трубопроводи. Виток газу ліквідовано.
  • внаслідок обстрілу перекрито засувку газопроводу високого тиску діаметром 150 мм на виході ГРС "СИРОТИНЕ". Без газопостачання залишились населені пункти Борівське, Вороново, Сиротине, загалом 2529 абонентів.
  • евакуйовано 550 осіб.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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