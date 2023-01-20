Знову без ЗНО: у Міносвіти розповіли, як в умовах війни планують проводити вступну кампанію-2023

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься вступна кампанія-2023 для українських випускників в умовах війни.

Про це йшлося на брифінгу щодо моделі вступної кампанії у 2023 році в умовах воєнного стану.

Варто зазначити, що цьогоріч абітурієнти знову замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Так, на брифінгу було зазначено, що в Україні вже узгодили модель вступу в рамках вдосконаленого національного мультипредметного тесту 2023 році.

Яким буде тест

Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що тест триватиме 180 хвилин і складатиметься з двох обов'язкових предметів (українська мова та математика) і одного з предметів на вибір. Три іспити проводитимуться в один день.

Реєстрація на вступ за моделлю національного мультипредметного тесту у 2023 році стартуватиме у квітні. Буде ще й додаткова сесія, а от спеціальної - як було торік - уже не буде. Пройти тестування українські учні зможуть і за кордоном. Де саме відкриються пункти - оголосять згодом.

Усі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих або деокупованих територій матимуть можливість вступати за дистанційною моделлю. "Упродовж трьох місяців вони повинні укласти договір, приїхавши до закладу освіти і приступивши до навчання", - зауважив міністр.

Він додав, що окрема категорія вступників стосуватиметься закладів військової освіти і спеціальної мови навчання, куди вступатимуть за їхніми правилами прийому.

Нагадаємо, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України. Тому український парламент маж найближчим часом ухвалити відповідні рішення щодо приймання до закладів вищої освіти в 2023 році.

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