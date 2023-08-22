"Знову буде без сніданку": користувачів насмішила реакція першої леді на обійми Зеленського із прем'єркою Данії

Метте взяла українського президента за руку, обняла його і поцілувала в щічку.
Користувачі Мережі звернули увагу на реакцію першої леді Олени Зеленської, коли її чоловіка під час вітань довго обнімала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.
Відео активно поширюють у соціальних мережах.
На відео видно, як Метте взяла українського президента за руку, обняла його і поцілувала в щічку. Поруч в цей момент перебувала Олена Зеленська, яка, ймовірно, приревнула його до Метте. Вона підійшла ближче до чоловіка і декілька разів провела рукою по його спині.
Користувачі із гумором відреагували на ревнощі першої леді. Вони пишуть:
- "Знову хтось буде без сніданку",
- "Що не зробиш заради F-16",
- "Ой, ці обнімашки, я вже бачу, що його кожного разу чекає дома",
- "Заради F-16 можно".
@_zelenskiy._.volodymyr #оленазеленська #зеленский #зе ♬ Boombastic (Hot Shot 2020) - Shaggy
Нагадаємо, Данія офіційно оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16.
Читайте також: