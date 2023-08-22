"Знову буде без сніданку": користувачів насмішила реакція першої леді на обійми Зеленського із прем'єркою Данії

Метте взяла українського президента за руку, обняла його і поцілувала в щічку.

Користувачі Мережі звернули увагу на реакцію першої леді Олени Зеленської, коли її чоловіка під час вітань довго обнімала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Відео активно поширюють у соціальних мережах.

Також читайте У Росії поширюють чутки про захоплені населені пункти на Харківщині: що каже Україна

На відео видно, як Метте взяла українського президента за руку, обняла його і поцілувала в щічку. Поруч в цей момент перебувала Олена Зеленська, яка, ймовірно, приревнула його до Метте. Вона підійшла ближче до чоловіка і декілька разів провела рукою по його спині.

Користувачі із гумором відреагували на ревнощі першої леді. Вони пишуть:

"Знову хтось буде без сніданку",

"Що не зробиш заради F-16",

"Ой, ці обнімашки, я вже бачу, що його кожного разу чекає дома",

"Заради F-16 можно".

Нагадаємо, Данія офіційно оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16.

Читайте також: