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"Знову буде без сніданку": користувачів насмішила реакція першої леді на обійми Зеленського із прем'єркою Данії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Знову буде без сніданку": користувачів насмішила реакція першої леді на обійми Зеленського із прем'єркою Данії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен / Фото: Офіс президента України

Метте взяла українського президента за руку, обняла його і поцілувала в щічку.

Користувачі Мережі звернули увагу на реакцію першої леді Олени Зеленської, коли її чоловіка під час вітань довго обнімала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Відео активно поширюють у соціальних мережах.

На відео видно, як Метте взяла українського президента за руку, обняла його і поцілувала в щічку. Поруч в цей момент перебувала Олена Зеленська, яка, ймовірно, приревнула його до Метте. Вона підійшла ближче до чоловіка і декілька разів провела рукою по його спині.

Користувачі із гумором відреагували на ревнощі першої леді. Вони пишуть:

  • "Знову хтось буде без сніданку",
  • "Що не зробиш заради F-16", 
  • "Ой, ці обнімашки, я вже бачу, що його кожного разу чекає дома",
  • "Заради F-16 можно".
@_zelenskiy._.volodymyr #оленазеленська #зеленский #зе ♬ Boombastic (Hot Shot 2020) - Shaggy

Нагадаємо, Данія офіційно оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16

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Дата публікації
Перегляди
2061
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