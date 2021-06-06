Знову дощі і грози: синоптики розповіли про погоду на початку тижня

Лише у Закарпатській області 8 та 9 червня прогнозують суху погоду.
На початку наступного тижня дощитиме, а також очікуються грози і так буде щонайменше до четверга, 10 червня.
Про це попереджає Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, дощі з грозами будуть панувати у всіх областях України від 7 до 10 червня. Лише у Закарпатській області 8 та 9 червня прогнозують суху погоду.
Температура повітря впродовж тижня буде коливатися від +21 до +25 градусів на всій території України.
Вночі термометри будуть показувати від 10 до 15 градусів вище нуля.
Нагадаємо, що після зливи 2 червня у Дніпрі до пів сотні будинків досі залишаються підтопленими.