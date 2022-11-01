"Знову хороший день": у Генштабі потішили українців цифрами втрат окупантів за минулу добу

Найбільше окупантам дісталося від українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Російські окупанти минулої доби втратили в Україні близько 650 вояків.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 72470 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2698 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16) од,
- артилерійських систем – 1730 (+2) од,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 197 (+0) од,
- літаків – 276 (+1) од,
- гелікоптерів – 257 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
- крилаті ракети ‒ 397 (+45),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 154 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що ЗСУ протягом минулої доби уразили райони зосередження озброєння та військової техніки та збили 4 гелікоптери та 45 ворожих крилатих ракет.
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