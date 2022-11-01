"Знову хороший день": у Генштабі потішили українців цифрами втрат окупантів за минулу добу

Найбільше окупантам дісталося від українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні близько 650 вояків.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 72470 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2698 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16) од,

артилерійських систем – 1730 (+2) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засоби ППО ‒ 197 (+0) од,

літаків – 276 (+1) од,

гелікоптерів – 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),

крилаті ракети ‒ 397 (+45),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ протягом минулої доби уразили райони зосередження озброєння та військової техніки та збили 4 гелікоптери та 45 ворожих крилатих ракет.

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