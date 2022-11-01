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"Знову хороший день": у Генштабі потішили українців цифрами втрат окупантів за минулу добу

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"Знову хороший день": у Генштабі потішили українців цифрами втрат окупантів за минулу добу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Найбільше окупантам дісталося від українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні близько 650 вояків.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 72470 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2698 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1730 (+2) од,
  • РСЗВ – 383 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 197 (+0) од,
  • літаків – 276 (+1) од,
  • гелікоптерів – 257 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 397 (+45),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ протягом минулої доби уразили райони зосередження озброєння та військової техніки та збили 4 гелікоптери та 45 ворожих крилатих ракет.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
3505
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