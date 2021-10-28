У Харкові знову сталася смертельна ДТП з Infiniti на тому ж місці: соцмережі пишуть про загиблу жінку

У Харкові знову сталася смертельна ДТП з Infiniti на тому ж місці: соцмережі пишуть про загиблу жінку

За словами очевидців, за кермом дорогої іномарки була дівчина.

Через два дні після страшної ДТП у Харкові, де 16-річний підліток на Infiniti протаранив Chevrolet, внаслідок чого загинув один чоловік, на тому ж проспекті знову сталася аварія. І знову у ДТП потрапив автомобіль Infiniti, водій якого збив на смерть пішохода.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За словами очевидців, за кермом була дівчина. Вона збила жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

"Постраждала від удару відлетіла та впала під колеса Ланоса, який не встиг зреагувати та переїхав тіло", — повідомляє "Автомобільний Харків".

У поліції поки що не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, що 26 жовтня ще одне зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня, 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сьогодні, 28 жовтня, суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

Раніше батько харківського мажору погрожував журналістці та послав її у дупу.

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