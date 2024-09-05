Вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для бійців: затримано чиновників Міноборони

В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соціальних виплат для поранених бійців ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

"Служба безпеки та Національна поліція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом Збройних Сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ", – заявили в СБУ.

Корупційний скандал Фото: Служби безпеки України

Станом на 5 вересня затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця.

Корупційний скандал Фото: Служби безпеки України

Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.

Корупційний скандал Фото: Служби безпеки України

"Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн", – повідомили співробітники СБУ.

Усіх трьох фігурантів затримано "на гарячому" після передавання їм одного з траншів.

На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Зараз вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Вінниці конфіскували квартиру в начальника Вінницького ТЦК та СП Романа Потерлевича. Вищий антикорупційний суд конфіскував житло вартістю 1,9 млн грн, а також оприлюднив подробиці придбання нерухомості за участі голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

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