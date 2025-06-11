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Знову лізуть на дах поїзда: на Чернігівщині струмом вдарило двох 12-річних хлопчаків
В Україні черговий випадок з підлітками, які залізли на дах потяга і отримали удар струмом. Цього разу — на Чернігівщині.
У Бахмачі на Чернігівщині двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, вилізши на дах вантажного вагона.
Про це передає ДСНС у Чернігівській області.
Зазначається, що двоє хлопців 2013 року народження залізли на дах вантажного вагона, де їх вдарили струмом.
Рятувальники оперативно зняли постраждалих з вагона та передали медикам для подальшої госпіталізації. Обставини події встановлюються.
«Залізниця — не місце для розваг. Пояснюйте дітям чим небезпечні ігри поблизу колій та слідкуйте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя», — звернулися рятувальники до батьків.
Хвиля вбивчих розваг підлітків
Нагадаємо, що в Україні останнім часом — ціла хвиля трагічних інцидентів, коли підлітки заради розваг чи селфі лізуть на дах потяга, де гарантовано отримують удар струмом. Іноді ці випадки закінчуються смертю малолітніх.
Так, лише у травні 2025 року:
на Полтавщині 12-річного хлопчика уразило струмом на даху потяга
в Одесі 11-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона
у Хмельницькому хлопця вдарило струмом на даху вантажного потяга
Минулого місяця у Бучі під Києвом тяжкі опіки через таку «розвагу» отримала 14-річна дівчинка. Неповнолітня залізла на вагон та зачепила головою дроти. Через 10 днів вона померла у лікарні.
А 13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний підліток отримав удар струмом на даху електрички. Відео, як він горів живцем на даху потяга, потім ширилося у Мережі. З етичних міркувань, ми його не публікуємо. Хлопець помер через 5 днів у лікарні.