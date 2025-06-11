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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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104
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2 хв

Знову лізуть на дах поїзда: на Чернігівщині струмом вдарило двох 12-річних хлопчаків

В Україні черговий випадок з підлітками, які залізли на дах потяга і отримали удар струмом. Цього разу — на Чернігівщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Бахмачі вразило струмом двох хлопців

У Бахмачі вразило струмом двох хлопців / © ДСНС

У Бахмачі на Чернігівщині двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, вилізши на дах вантажного вагона.

Про це передає ДСНС у Чернігівській області.

Зазначається, що двоє хлопців 2013 року народження залізли на дах вантажного вагона, де їх вдарили струмом.

Рятувальники оперативно зняли постраждалих з вагона та передали медикам для подальшої госпіталізації. Обставини події встановлюються.

/ © ДСНС

© ДСНС

«Залізниця — не місце для розваг. Пояснюйте дітям чим небезпечні ігри поблизу колій та слідкуйте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя», — звернулися рятувальники до батьків.

Хвиля вбивчих розваг підлітків

Нагадаємо, що в Україні останнім часом — ціла хвиля трагічних інцидентів, коли підлітки заради розваг чи селфі лізуть на дах потяга, де гарантовано отримують удар струмом. Іноді ці випадки закінчуються смертю малолітніх.

Так, лише у травні 2025 року:

Минулого місяця у Бучі під Києвом тяжкі опіки через таку «розвагу» отримала 14-річна дівчинка. Неповнолітня залізла на вагон та зачепила головою дроти. Через 10 днів вона померла у лікарні.

А 13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний підліток отримав удар струмом на даху електрички. Відео, як він горів живцем на даху потяга, потім ширилося у Мережі. З етичних міркувань, ми його не публікуємо. Хлопець помер через 5 днів у лікарні.

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