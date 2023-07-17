"Знову міст пішов "поспати": СБУ поетично прокоментувала вибухи на Кримському мосту

В СБУ "пояснили" ситуацію з вибухами на Кримському мосту.
Служба безпеки України поетично прокоментувала вибухи та пошкодження на Кримському мосту, які стались у ніч проти 17 липня на тимчасово окупованому півострові.
Так, правоохоронці опублікували вірші у своєму Telegram-каналі.
"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз… Два! P. S. Музика — народна. Слова – СБУ", - йдеться у дописі.
Після "бавовни" на Кримському мосту минулого літа СБУ також публікувала вірш Тараса Шевченка на свій манер: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".
Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов процитував слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва".
За даними джерел, удар по Кримському мосту – спецоперація СБУ та ВМС ЗСУ.
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