"Знову міст пішов "поспати": СБУ поетично прокоментувала вибухи на Кримському мосту

В СБУ "пояснили" ситуацію з вибухами на Кримському мосту.

Служба безпеки України поетично прокоментувала вибухи та пошкодження на Кримському мосту, які стались у ніч проти 17 липня на тимчасово окупованому півострові.

Так, правоохоронці опублікували вірші у своєму Telegram-каналі.

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз… Два! P. S. Музика — народна. Слова – СБУ", - йдеться у дописі.

Після "бавовни" на Кримському мосту минулого літа СБУ також публікувала вірш Тараса Шевченка на свій манер: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов процитував слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва".

За даними джерел, удар по Кримському мосту – спецоперація СБУ та ВМС ЗСУ.

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