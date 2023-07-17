Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Знову міст пішов "поспати": СБУ поетично прокоментувала вибухи на Кримському мосту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1061
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Знову міст пішов "поспати": СБУ поетично прокоментувала вибухи на Кримському мосту

СБУ поетично прокоментувала вибухи на Кримському мосту. / Фото: Associated Press

В СБУ "пояснили" ситуацію з вибухами на Кримському мосту.

Служба безпеки України поетично прокоментувала вибухи та пошкодження на Кримському мосту, які стались у ніч проти 17 липня на тимчасово окупованому півострові.   

Так, правоохоронці опублікували вірші у своєму Telegram-каналі.

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз… Два! P. S. Музика — народна. Слова – СБУ", - йдеться у дописі.

Після "бавовни" на Кримському мосту минулого літа СБУ також публікувала вірш Тараса Шевченка на свій манер: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов процитував слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва".

За даними джерел, удар по Кримському мосту – спецоперація СБУ та ВМС ЗСУ.

Читайте також:

Удар по Кримському мосту: перші хвилини після вибухів 

Удар по Кримському мосту: перші хвилини після вибухів 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1061
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація