"Знову на вільній землі": Україна повернула ще двох дітей з окупації

На підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 і 16 років.

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей", – сказав Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 і 16 років. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Зараз і діти, і дорослі перебувають у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.

Раніше українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно

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