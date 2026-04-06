Знову напад з ножем: у Харкові чоловік порізав військового ТЦК

Черговий напад на представників ТЦК: у Харкові невідомий вдарив військового ножем у живіт та втік з місця події

В Україні знову напали з ножем на військового ТЦК під час мобілізаційних заходів — цього разу у Харкові. Військового з пораненннями доправили до лікарні.

Про це передає Харківський обласний ТЦК та СП.

«Під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадяни вчинив напад на військовослужбовців», — йдеться в повідомленні.

У результаті нападу один з військових ТЦК був поранений ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Нападник втік, його розшукують.

Тим часом у місцевих пабліках публікують нібито кадри, як військовому ТЦК його колеги надають першу допомогу.

Дата публікації 15:49, 06.04.26

Нагадаємо, що 2 квітня чоловік завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК та втік з місця події. Попри зусилля медиків, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.

Затриманим виявився львів’янин 1991 року народження.

Як виявилося, він є працівником Львівської митниці. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років, або довічне за ґратами. Згодом з’явилася інформація, що митник зарізав працівника ТЦК, щоб завадити мобілізації брата.

Чи можуть військові ТЦК застосовувати зброю

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявив, що військовим ТЦК ніхто не забороняє використовувати зброю, якщо є загроза для їхнього життя.

У коментарі ТСН.ua Федієнко пояснив свою заяву про застосування зброї під час мобілізаційних заходів.