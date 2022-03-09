Знову не дотримуються зобов'язань: в Ізюмі не розпочалася евакуація через окупантські обстріли

Знову не дотримуються зобов'язань: в Ізюмі не розпочалася евакуація через окупантські обстріли

Автобуси чекають, тривають переговори за посередництва Червоного Хреста.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.

"Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. Наразі ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов’язання російської сторони - продовжуються обстріли", - йдеться у повідомленні Синєгубова

За його словами, нині тривають переговори за посередництва Червоного Хреста: "Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові".