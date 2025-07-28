Знову негода: де сьогодні в Україні очікуються дощі та шквали

Погода зіпсується / © unsplash.com

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Сьогодні, 28 липня, в Україні очікується хмарна погода. Водночас у деяких областях пройдуть сильні дощі.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно. Прогнозують опади з грозами. Температура вдень становитиме +23…28°С.

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У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, помірні дощі. У Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

На решті території без опадів.

Температура вдень +29…34°С. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека у межах +35…38°С, а у північних областях буде +27…32°С.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

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У Києві хмарно з проясненнями. В області помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень в окремих районах і град.

Раніше синоптики повідомили, яким буде серпень в Україні. Зокрема, метеорологи передбачають серпень з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.