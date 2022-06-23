Знову нестерпна спека: коли і де в Україні температура сягне 38°

Знову нестерпна спека: коли і де в Україні температура сягне 38°

Спека повертається. У деяких регіонах температура підніметься до 35-38°.

Найспекотнішою погода буде на Закарпатті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, вже цими вихідними, 25-26 червня, у західних областях України очікується 25-30°, на Закарпатті до 34°. А на початку наступного тижня, 27-28 червня, спекотно буде вже у всіх регіонах України. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів, 28 червня і на Закарпатті до 21°, вдень 26-32°, 28 червня у західних та північних областях місцями до 35°, на Закарпатті до 38°.

У Києві 27-28 червня також буде сухо і спекотно. Температура вночі 14-19°, вдень 27 червня 26-31°, 28 червня 29-34°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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