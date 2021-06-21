Знову отруєння: у Івано-Франківській області з гострою кишковою інфекцією до лікарні потрапили гості готелю

Разом зі спекою в Україні почало ставати більше і випадків харчового отруєння.
В Івано-Франківській області 20 червня відпочивальники одного з готелів потрапили до лікарні.
Як повідомляє ДСНС, попередній діагноз - гостра кишкова інфекція.
"20 червня в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб, які вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі. Стан здоров’я середнього ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі у готелі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, за останній тиждень у кількох містах України були зафіксовані масові отруєння людей. Так, в Івано-Франківську в лікарню потрапили вісім учнів одного коледжу. А от в іншій частині країни - у Харкові - лікарі досі рятують здоров'я людей. Там майже 80 людей - дорослі і діти, поївши у ресторанах, опинились в лікарні з ентероколітом. Кажуть: їли суші.