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"Знову російський терор": Зеленський показав, куди влучила ракета у Дніпрі (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Знову російський терор": Зеленський показав, куди влучила ракета у Дніпрі (відео)

Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Дніпру / Фото: Офіс президента України

Наразі всі необхідні служби прибули на місце події.

Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці та будівлі СБУ у Дніпрі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор", - написав голова держави.

Він повідомив, що вже провів відповідні розмови з СБУ, МВС, ДСНС і керівником ОВА.

Також президент повідомив, що наразі всі необхідні служби прибули на місце події.

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - написав президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по Дніпру! Зеленський показав, куди влучила ракета!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужні вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше повідомляли, що стало відомо про трьох поранених внаслідок удару по Дніпру.

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Дата публікації
Перегляди
3199
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