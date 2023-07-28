"Знову російський терор": Зеленський показав, куди влучила ракета у Дніпрі (відео)

Наразі всі необхідні служби прибули на місце події.
Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці та будівлі СБУ у Дніпрі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор", - написав голова держави.
Він повідомив, що вже провів відповідні розмови з СБУ, МВС, ДСНС і керівником ОВА.
Також президент повідомив, що наразі всі необхідні служби прибули на місце події.
"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - написав президент.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по Дніпру! Зеленський показав, куди влучила ракета!
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужні вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.
Крім того, ми раніше повідомляли, що стало відомо про трьох поранених внаслідок удару по Дніпру.
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