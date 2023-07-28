"Знову російський терор": Зеленський показав, куди влучила ракета у Дніпрі (відео)

Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці та будівлі СБУ у Дніпрі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор", - написав голова держави.

Він повідомив, що вже провів відповідні розмови з СБУ, МВС, ДСНС і керівником ОВА.

Також президент повідомив, що наразі всі необхідні служби прибули на місце події.

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - написав президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по Дніпру! Зеленський показав, куди влучила ракета!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужні вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше повідомляли, що стало відомо про трьох поранених внаслідок удару по Дніпру.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.