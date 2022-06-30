Знову спека: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 липня

Знову спека: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 липня

У п'ятницю, 1 липня, в Україні буде сухо та спекотно.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 липня в країні буде переважно сухо, лише вночі у південній частині місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях 10-15°, вдень 26-31°, у західних областях 31-36°.

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1-3 липня в Україні, крім Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 1 липня буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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