ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Знову "труба": росіяни поперлись на півночі через газогін

Групу російських штурмовиків було помічено і повністю знищено.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Коментарі
Втрати окупантів

Втрати окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Сумській області російські окупанти намагалися використати газову трубу, щоб непоміченими пройти через позиції українських військ та штурмувати село Корчаківку. Спроба росіян закінчилася повним фіаско.

Про це повідомили у 71-й ОАМБр 8-го корпусу ДШВ ЗС України.

Штурмову групу у складі 6 російських військових виявили ще на підході до газової труби і почали знищувати в полі.

«Першого ліквідував FPV-дрон. Подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися. Частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема славнознісним Vampire», — йдеться у повідомленні.

Таким чином було повністю знищено групу штурмовиків та припинено спробу прориву українських позицій.

«1 травня окупанти вчергове оголосили про „захоплення“ Корчаківки і „перемелювання“ нашої оборони. Так от вам приклад, чим такі заяви закінчуються в реальному житті», — додали у бригаді.

Спроби прориву через газогін — останні новини

Це вже далеко не перший випадок, коли противник намагається здійснити інфільтрацію через газову трубу на Сумщині.

Нагадаємо, що нещодавно бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України повідомили про чергову спробу прориву з боку російських окупантів з використанням нестандартної тактики.

Раніше 29 російських окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ї бригади ДШВ. Усю групу російських штурмовиків у газових трубах вдалося знищити.

Окупанти також зробили спробу пролізти на територію Сумщини крізь улюблену ними газову трубу в районі населеного пункту Яблунівка. Ця спроба закінчилася розгромом «сажотрусів».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie