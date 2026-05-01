Знову "труба": росіяни поперлись на півночі через газогін

Втрати окупантів

Реклама

У Сумській області російські окупанти намагалися використати газову трубу, щоб непоміченими пройти через позиції українських військ та штурмувати село Корчаківку. Спроба росіян закінчилася повним фіаско.

Про це повідомили у 71-й ОАМБр 8-го корпусу ДШВ ЗС України.

Штурмову групу у складі 6 російських військових виявили ще на підході до газової труби і почали знищувати в полі.

Реклама

«Першого ліквідував FPV-дрон. Подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися. Частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема славнознісним Vampire», — йдеться у повідомленні.

Таким чином було повністю знищено групу штурмовиків та припинено спробу прориву українських позицій.

«1 травня окупанти вчергове оголосили про „захоплення“ Корчаківки і „перемелювання“ нашої оборони. Так от вам приклад, чим такі заяви закінчуються в реальному житті», — додали у бригаді.

Спроби прориву через газогін — останні новини

Це вже далеко не перший випадок, коли противник намагається здійснити інфільтрацію через газову трубу на Сумщині.

Реклама

Нагадаємо, що нещодавно бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України повідомили про чергову спробу прориву з боку російських окупантів з використанням нестандартної тактики.

Раніше 29 російських окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ї бригади ДШВ. Усю групу російських штурмовиків у газових трубах вдалося знищити.

Окупанти також зробили спробу пролізти на територію Сумщини крізь улюблену ними газову трубу в районі населеного пункту Яблунівка. Ця спроба закінчилася розгромом «сажотрусів».

Новини партнерів