Знову в строю: командир "Азову" Денис Прокопенко повернувся на фронт після полону

Захисник "Азовсталі" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" вже на фронті. Боєць продовжить боронити нашу державу від російських окупантів.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Військові навчання за участі Прокопенка

Полк "Азов" опублікував фото з тактичних навчань за участі бійців. У них взяв участь і "Редіс".

Військові навчання

Що відомо про звільнення командирів

Нагадаємо, п'ятеро командирів оборони "Азовсталі" на початку липня повернулися до України. Їх звільнили з російського полону у вересні минулого року. За домовленостями з Росією вони мали до кінця війни перебувати в Туреччині.

Традиційно, новина про звільнення азовців викликала справжню істерику в росіян.

Зауважимо, раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко поділився думками щодо того, коли Денис Прокопенко повернеться на фронт. За його словами, це могло статися впродовж місяця.

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