"Знову все на плечі батьків": у Херсоні зросла вартість харчування у дитсадках

"Знову все на плечі батьків": у Херсоні зросла вартість харчування у дитсадках

Батьки платитимуть більше від початку 2022 року.

Від 1 січня за харчування в дитячих садках Херсона батьки платитимуть більше. Відповідне рішення виконкому міськради підписав міський голова Ігор Колихаєв.

Раніше батьки оплачували 60% вартості продуктів, решту грошей брали з бюджету міста. А від 1 січня батьки оплачуватимуть 70% відсотків вартості харчування.

Підвищення вартості харчування у дошкільних закладах обґрунтоване запровадженням "нового меню". Відповідно до норм, тепер оновлене дитяче харчування буде набагато смачнішим і кориснішим.

У Мережі батьки почали обурюватися:

Із яких продуктів буде цінне харчування? У підприємців закупили за безцінь. А перед Новим роком кожного дня піднімали ціни, щоб набити собі кишені

Хто б сумнівався

Знову все на плечі батьків

Головне, щоб харчування було якісним

Більше фруктів і м’яса, менше солі і цукру

Меню у дитячих садках складається певною групою осіб, відповідальною за харчування, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з Держпродспоживслужбою. Є документи, у яких чітко прописано, скільки та яких продуктів діти мають з’їдати за день. Проте ці документи та дитяче меню не змінювалися в Україні вже довгих 17 років.

Нарешті в березні 2021 року Кабмін затвердив нові норми харчування для дітей у дошкільних закладах.

Зокрема, у раціоні школярів і вихованців садочків має з’явитися більше м’яса й овочів. Водночас стане менше хліба, а також солі та цукру і не буде шкідливих продуктів (таких, як сосиски, наприклад).

Які продукти харчування можна і не можна використовувати під час організації харчування у садочках

Продукти харчування, які можна використовувати для організації харчування у садочках, затверджені у додатку 2 до постанови Кабміну "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах". Зокрема, серед них: хліб пшеничний та житній, крупи, бобові, макаронні вироби, картопля, фрукти свіжі, цитрусові, фрукти сушені, мед, яйця, молоко, кисломолочні продукти, сир твердий, сметана, масло вершкове, олія, цукор, сіль, сіль йодована, сало, м’ясо і м’ясопродукти, риба і морепродукти, какао, чай.

Але для садочків забороняється замовляти та використовувати м’ясо і яйця водоплавної птиці, м’ясо, яке не пройшло ветконтролю, м’ясні обрізки, субпродукти — кров, легені, нирки, голови тощо, за винятком печінки та язика.

Також не можна свинину жирну, свинячі баки, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершкові масла та олії та масла з додаванням будь-якої іншої сировини — риби, морепродуктів тощо.

Окрім цього, заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти.

Забороняється приймати продукти недоброякісної або сумнівної якості із закінченим терміном придатності або на межі його закінчення.

Дитячий садок – не для всіх: як працюватимуть влітку дошкільні заклади

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