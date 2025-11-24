ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
753
Час на прочитання
1 хв

Знову з відключеннями: де і коли не буде електрики 25 листопада

За вказівкою «Укренерго» графіки відключень застосовуватимуться всю добу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла 25 листопада

Відключення світла 25 листопада / © ТСН

Завтра, 25 листопада, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

  • з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість глав ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше в Yasno пояснили причину, чому ви платите за світло, яке відключають на 10 годин.

Нагадаємо, експерт дав поради, як вижити в Україні без газу, світла та води.

Дата публікації
Кількість переглядів
753
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie