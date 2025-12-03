Знову з відключеннями: де і коли не буде електрики 4 грудня

Відключення світла 4 грудня / © ТСН

Завтра, 4 грудня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

