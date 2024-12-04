Знущалися з диких кабанів: на Тернопільщині відкрили справу проти трьох агропрацівників

Напередодні у соцмережах оприлюднили кадри, на яких група осіб знущається з диких кабанів. Так, на одному відео їх переслідують сільськогосподарською технікою, на іншому – б’ють палицею. Правоохоронці встановили осіб, причетних до жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Деталі

Як деталізували Асоціація зоозахисних організацій України, є інформація про ще одне не виставлене відео, на якому ці ж самі живодери прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи, тягали по полю, з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків.

"Коли відвʼязали, вона, скалічена, намагалась врятуватися, повзучи. Але чоловіків це не зупинило. Їй живцем відрубували лапи", - констатували зоозахисники.

Відомості за даними фактами слідчі Зборівського відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 248 (незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням транспортних засобів) та ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинені з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування було встановлено, що події відбувалися в жовтні з інтервалом один тиждень. Перший випадок, коли тварин сільськогосподарською технікою ганяють по полю, стався поблизу села Манюки Тернопільського району, а другий з побиттям тварини – між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади", - йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні фігурують троє працівників одного з агропідприємств. Один із них причетний до вбивства кабана. Поліцейські встановлюють інших осіб, які фігурували у відео з метою притягнення їх до відповідальності.

Агрофірма, працівники якої вчиняли жорстокі дії з тваринами, активно співпрацює з правоохоронцями та сприяє у розслідуванні кримінального провадження.

"Після отримання від небайдужих громадян та захисників тварин інформації щодо знущання співробітниками компанії над тваринами, ми одразу розпочали внутрішнє розслідування для встановлення деталей інциденту. Ми намагаємося тримати контакт з небайдужими громадянами та активістами й інформувати їх про перебіг справи, відповідаючи на прямі запити та коментарі. Так будемо робити і на далі. Також закріплюємо цю інформацію тут разом із контактами для зв’язку з компанією", - зазначили у "Контінентал Фармерз Груп".

Читайте також: