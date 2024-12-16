Знущання, кумівство та вимагання у 211-й бригаді ЗСУ: що відомо про кричущий скандал

В медіа шириться інформація про ймовірні факти знущань з військовослужбовців в одній із військових частин ЗСУ. Йдеться про 211-ту понтонно-мостову бригаду, де, за даними журналістів, командування систематично застосовувало фізичне насилля, вимагало гроші та погрожувало відправити на передову як "гарматне м'ясо".

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Моторошний скандал

Так, "УП" повідомляє про факти кумівства, поборів і знущань у війську. Один зі співрозмовників видання розповів про побиття від командира взводу Владислава Пастуха – сина начальника штабу і похресника комбрига. Крім того, за даними розслідувачів, військових залучали до будівництва будинку комбрига на Хмельниччині.

Скандал у 211-й бригаді ЗСУ

Серед особового складу військової частини, яку називають "жирною", бо участі в боєзіткненнях на передовій інженери не беруть, майже з десяток сімей: батьки й сини, чоловіки та дружини. Їх, ймовірно, "підтягнула" в бригаду дружина комбрига, яка раніше працювала в ТЦК.

"Наразі ніхто не поніс покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили в піхоту", – йдетться у статті.

Омбудсман відреагував

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи до Генштабу ЗСУ та Військової служби правопорядку в ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

"Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту!" – наголосив Лубінець.

Що відповіли в Генштабі

В Генштабі ЗСУ вже відреагували на звернення. Так, за рішенням головнокомандувача Збройних сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних силах України для перевірки зазначеної інформації.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою", – стверджують у відомстві.

Скандал у 211-й бригаді ЗСУ

Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку.

"Водночас слід зазначити, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження", – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що в "Укрзалізниці" "Дєд" понад 30 років шантажував провідників. Поліція провела масштабну спецоперацію і затримала десяток співучасників схеми. На Дніпропетровщині скандал із поліцейськими: вони "заламали" ветерана війни, а один крикнув, що боєць – "інвалід на голову". Не припиняє дивувати й Трамп. Про найскандальніші події за тиждень розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

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