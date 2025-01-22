Знущання зі школярки у Білій Церкві: 16-річний підозрюваний та його мати прокоментували рішення суду

Відомо, що до побиття школярки причетна ціла група неповнолітніх осіб, але на лаві підсудних наразі лише один із них.

У Білій Церкві 16-річний підліток, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчинки, прокоментував рішення суду. Він заявив, що шкодує про вчинене. А його мати переконана, що понести покарання мають усі учасники нападу.

Юнака у суді журналістка "КИЇВ24" запитала, чи шкодує він про вчинене.

"Так", – відповів підозрюваний.

На питання про причини та мотивацію такої поведінки хлопець коротко зазначив: "Без коментарів".

Мати підлітка, якого підозрюють у знущанні зі школярки, додала, що буде оскаржувати вирок суду.

"З однієї дитини винного зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді це не так", – вважає жінка.

Нагадаємо, в Білій Церкві під Києвом старшокласники влаштували знущання з 12-річної дівчинки. Мережа гуде від обурення, адже підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки – били ногами, обдували газом, насміхалися з бідолашної і все це фільмували на відео.

Читайте також: