Знущання зі школярки у Білій Церкві: 16-річний підозрюваний та його мати прокоментували рішення суду

Відомо, що до побиття школярки причетна ціла група неповнолітніх осіб, але на лаві підсудних наразі лише один із них.
У Білій Церкві 16-річний підліток, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчинки, прокоментував рішення суду. Він заявив, що шкодує про вчинене. А його мати переконана, що понести покарання мають усі учасники нападу.
Юнака у суді журналістка "КИЇВ24" запитала, чи шкодує він про вчинене.
"Так", – відповів підозрюваний.
На питання про причини та мотивацію такої поведінки хлопець коротко зазначив: "Без коментарів".
Мати підлітка, якого підозрюють у знущанні зі школярки, додала, що буде оскаржувати вирок суду.
"З однієї дитини винного зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді це не так", – вважає жінка.
Нагадаємо, в Білій Церкві під Києвом старшокласники влаштували знущання з 12-річної дівчинки. Мережа гуде від обурення, адже підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки – били ногами, обдували газом, насміхалися з бідолашної і все це фільмували на відео.
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