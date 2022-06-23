Знущався, бив і обкрадав цивільних на Чернігівщині: російському військовому повідомлено про підозру

Знущався, бив і обкрадав цивільних на Чернігівщині: російському військовому повідомлено про підозру

Військовослужбовцю армії окупантів Росйської Федерації повідомлено про підозру через знущання з цивільних мешканців у Чернігівській області.

Слідство встановило, що підозрюваний російський солдат разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ знущалися над сім'єю, яка виховує трьох неповнолітніх дітей в селі Лукашівка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Свої безчинства загарбники РФ чинили пд час окупації населеного пункту у березні. Зокрема, 12 березня на подвір'ї приватного домогосподарства підозрюваний вдарив господаря прикладом автомату по голові, а також наніс декілька ударів рукояткою пістолета по спині. Після цього росіянин взяв сокиру і погрожував чоловікові відрубати пальці на руках. Солдат РФ викрав 15 тисяч гривень.

Протягом двох наступних днів, 13 та 15 березня, підозрюваний та інші російські військові знову приходили до господарства. Окупанти погрожували фізичним насильством та зброєю. Крім того, вони обшукували будинок. Забрали у родини 350 євро, мобільні телефони та інші речі.

Фото: Офіс генерального прокурора

В Офісі генпрокурора наголошують, що слідство триває. Солдату армії РФ заочно повідомив про підозру російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, прокуратура встановили і заочно повідомили про підозру солдатов військової частини № 14330 збройних сил РФ. Зазнаається, що окупант під час тимасового захоплення села Терехівка від 13 до 17 березня утримував пораненого цивільного у неопалюваному холодному приміщенні магазину.

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